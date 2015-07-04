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مفاجأة.. التأمل قد يسبب الاكتئاب

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مفاجأة.. التأمل قد يسبب الاكتئاب مفاجأة.. التأمل قد يسبب الاكتئاب
كشف عالم النفس السلوكى الدكتور بولا واتكنز، الذى يشغل منصب خبير التأمل فى أمريكا، أن هناك دراسات أظهرت فوائد التأمل فى خفض التوتر وتحسين الصحة العامة، إلا أنه أكد على أنت هناك جانب سلبى للتأمل.

وأوضح واتكينز عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أن التأمل قد ينتج عنه تذكر الذكريات والعواطف المكبوتة الحزينة.

وأشار الباحث الأمريكى إلى أن الشخص يكون أكثر عرضة للاكتئاب عند اهتمامه بالتأمل، وقال واتكينز أن التأمل هو وسيلة للتخلى عن معاناة العقل من الفوضى وعدم الاستقرار، ولكن لابد من الإشارة إلى أنه يجب أن يكون هناك بعض اللحظات من الراحة والتأمل التى لها بعض الفوائد أيضا.

وحذر واتكينز الذين يعانون من الأمراض النفسية، مثل الفصام، من الذهاب إلى خلوات التأمل واليوجا، لعدم تذكر الذكريات المؤلمة التى تزيد من حدة المرض.
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