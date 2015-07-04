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مع اقتراب ميعاد الولادة.. اديها عجوة وبصل وثوم لتنشيط الطلق

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مع اقتراب ميعاد الولادة.. اديها عجوة وبصل وثوم لتنشيط الطلق مع اقتراب ميعاد الولادة.. اديها عجوة وبصل وثوم لتنشيط الطلق
الطلق أحد العلامات الدالة على الولادة وقدوم المولود إلى النور، والذى يتسبب فى حدوث بعض الآلام الشديدة للحامل نتيجة الانقباضات للرحم.

حول ذلك يقول الدكتور علاء الشناوى، استشارى النسا والتوليد بمستشفى الجلاء، طلق الولادة هو عبارة عن حدوث انقباضات للرحم لكى يستطيع الجنين الخروج أثناء الولادة.

ويستكمل د. علاء قائلا "تستغرق المدة الزمنية لحدوث الطلق أثناء الولادة فى حالة الولادة لأول مرة 12 ساعة، بينما فى حالة الولادة المتكررة تستغرق مدة زمنية قدرها 5 ساعات نظرا لمرونة عضلة الرحم فى الولادات السابقة".

ويتابع د. علاء قائلا "كثير من النساء الحوامل يجهلن أهمية تناول البصل والبلح الرطب " العجوة" الثوم النيئ، حيث يساعد تناولهم على تنشيط الطلق وقت الولادة".

وأضاف د. علاء قائلا "فى الماضى كانت تقوم المولدة "الداية" بإعداد طبق من البيض المقلى فى الزيت وتضيف إليه البصل والثوم النيئ لتتناوله المرأة أثناء الولادة لتنشيط الطلق".
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