حظك اليوم: توقعات الأبراج السبت 4 يوليو 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 4 يوليو 2015
>مولود برج الحمل يملك جميع الإيجابيات للوصول إلى أعلى الشهرة ، زوج هذا الرجل موفق وطويل ويحب أسرته وأولاده ومعروف بعواطفه المتينة ومساعدة الناس.
توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية
>آخر الأسبوع مناسب لك لكى تجمع عائلتك كما تحب دائما
2- حظك اليوم برج الثور يوم السبت 4 يوليو 2015
>يبدو على رجل برج الثور الصرامة والجدية ولكنه بحر من العواطف على من يحبهم سواء صديقاته أو أصدقائه لكنه لا يحب الغدر أو الخيانة.
توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين.
> حذار من التعامل مع هذا الرجل بطريق المراوغة والمباغتة فهو كالبحر إذا ما شعر بذلك
3- حظك اليوم برج الجوزاء السبت 4 يوليو 2015
>هذا الرجل غالبا ما يكون قليل الاعتبار لمشاعر الآخرين ويكرس معظم وقته لأعماله التى تتسع وتتشعب فى جميع التخصصات مما يؤثر على أسلوب حياته مع المحيطين به
توقعات ماجى فرج لبرج "الجوزاء" على المستوى العاطفى الاجتماعى
>حاول أن تغير من طبيعتك التى تندرج تحت اسم الأنانية لأن المحيطين يشعرون بذلك ولكنهم لا يفصحون عنه.
4-حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 4 يوليو 2015
>رجل برج السرطان لا تعوقه المشكلات وعواطفه جياشة وهو أيضا خيالى حالم يسعى إلى اختيار امرأة ذات عقل وذكاء
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>المرأة التى تقترب من رجل برج السرطان لابد أن تكون سيدة من طراز خاص لأن التعامل معه يمثل صعوبة لأى امرأة
5 - حظك اليوم برج " الأسد" يوم السبت 4 يوليو 2015
>رجل برج الأسد آراؤه مبهرة وذكى ومقدام وهو ما يجعله محط أنظار الجميع وشخصية محبوبة، لكن البعض يخافون ذكاءه وحدته.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>الأضواء المسلطة عليك تجعلك مستمتعًا بالشهرة ولكنها تهددك بالخطر، احرص على أن تكون دائمًا على خط مستقيم على الصعيدين العاطفى والعملى.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 4 يوليو 2015
>التهرب من المشكلات ليس حلاً، وهو السبب الحقيقى وراء تضاعف مشكلاتك، واجه مشكلاتك وتذكر أن خسائر اليوم أقل بالتأكيد من خسائر غدًا.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>السعادة قد تكون على قيد أنملة منك، فقط افتح قلبك وانتظرها بشجاعة.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 4 يوليو 2015
>فى بعض الأوقات يجب أن تتخلى عن حيادك ومحاولتك للموازنة بين الجميع وإرضاء كل الأطراف، فكر بنفسك اليوم وتذكر أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>تواجه تحديات متعددة اليوم حاول أن تتخذ قرارات حاسمة وصائبة ولا تفكر كثيرًا فى العواقب.
8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 4 يوليو 2015
>مولود برج العقرب يستمتع بقدر كبير من الثقة والاعتداد بالنفس، وهو شىء إيجابى لكن يجعل النظر فى عيوبه شىء صعب.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>تفكيرك فى عيوب شخصيتك خطوة رائعة نحو تحسين علاقاتك الشخصية والعملية، واصل التقدم وتحلى بالمزيد من الجرأة.
9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 4 يوليو 2015
>المثالية وروح الدعابة سمتان مميزتان لمولود برج القوس تجعله شخصا يصعب التعامل معه بقدر ما هو جذاب.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>تخلى ولو قليلاً عن أحلامك بالوصول إلى نتائج مثالية واسمح لنفسك بالاستمتاع بالنجاحات الصغيرة.
10- حظك اليوم برج الجدى يوم السبت يوليو 2015
>مولود برج الجدى متزن دائمًا وقادر على تحمل المسئولية لذا يحب دائمًا أن يشعر بالسيطرة على الأمور من حوله.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين:
>على عكس المعتاد لا تشعر اليوم بالرضا عن نفسك، لذا ادعم نفسك بجلسة ولو صغيرة معها، وتذكر النقاط الإيجابية فى شخصيتك.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 4 يوليو 2015
>العند والتحفظ والمزاجية من أسوأ سمات برج الدلو لكن بالقليل من التفهم والسياسة تصبح كل الأمور تحت السيطرة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>لا تسمح لخيبة الأمل بالسيطرة عليك سريعًا تجنب كل ما يسلبك قدرتك على الإنجاز وركز فى تحقيق أهدافك.
12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 4 يوليو 2015
>تفانيك فى العمل يؤتى ثماره قريبًا، حافظ على تفاؤلك ومثابرتك وحيويتك فهى أهم مفاتيح الحفاظ على النجاح.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>تنسى كل السلبيات التى عانيتها فى الفترة الماضية بمجرد الشعور بالنجاح. ابتسم وكن واثقًا من أنه قريب.