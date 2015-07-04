حظك اليوم: توقعات الأبراج السبت 4 يوليو 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 4 يوليو 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2- حظك اليوم برج الثور يوم السبت 4 يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين.

3- حظك اليوم برج الجوزاء السبت 4 يوليو 2015

توقعات ماجى فرج لبرج "الجوزاء" على المستوى العاطفى الاجتماعى

4-حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 4 يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

5 - حظك اليوم برج " الأسد" يوم السبت 4 يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

6- حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 4 يوليو 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 4 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 4 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 4 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

10- حظك اليوم برج الجدى يوم السبت يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين:

11- حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 4 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 4 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

>مولود برج الحمل يملك جميع الإيجابيات للوصول إلى أعلى الشهرة ، زوج هذا الرجل موفق وطويل ويحب أسرته وأولاده ومعروف بعواطفه المتينة ومساعدة الناس.>آخر الأسبوع مناسب لك لكى تجمع عائلتك كما تحب دائما>يبدو على رجل برج الثور الصرامة والجدية ولكنه بحر من العواطف على من يحبهم سواء صديقاته أو أصدقائه لكنه لا يحب الغدر أو الخيانة.> حذار من التعامل مع هذا الرجل بطريق المراوغة والمباغتة فهو كالبحر إذا ما شعر بذلك>هذا الرجل غالبا ما يكون قليل الاعتبار لمشاعر الآخرين ويكرس معظم وقته لأعماله التى تتسع وتتشعب فى جميع التخصصات مما يؤثر على أسلوب حياته مع المحيطين به>حاول أن تغير من طبيعتك التى تندرج تحت اسم الأنانية لأن المحيطين يشعرون بذلك ولكنهم لا يفصحون عنه.>رجل برج السرطان لا تعوقه المشكلات وعواطفه جياشة وهو أيضا خيالى حالم يسعى إلى اختيار امرأة ذات عقل وذكاء>المرأة التى تقترب من رجل برج السرطان لابد أن تكون سيدة من طراز خاص لأن التعامل معه يمثل صعوبة لأى امرأة>رجل برج الأسد آراؤه مبهرة وذكى ومقدام وهو ما يجعله محط أنظار الجميع وشخصية محبوبة، لكن البعض يخافون ذكاءه وحدته.>الأضواء المسلطة عليك تجعلك مستمتعًا بالشهرة ولكنها تهددك بالخطر، احرص على أن تكون دائمًا على خط مستقيم على الصعيدين العاطفى والعملى.>التهرب من المشكلات ليس حلاً، وهو السبب الحقيقى وراء تضاعف مشكلاتك، واجه مشكلاتك وتذكر أن خسائر اليوم أقل بالتأكيد من خسائر غدًا.>السعادة قد تكون على قيد أنملة منك، فقط افتح قلبك وانتظرها بشجاعة.>فى بعض الأوقات يجب أن تتخلى عن حيادك ومحاولتك للموازنة بين الجميع وإرضاء كل الأطراف، فكر بنفسك اليوم وتذكر أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.>تواجه تحديات متعددة اليوم حاول أن تتخذ قرارات حاسمة وصائبة ولا تفكر كثيرًا فى العواقب.>مولود برج العقرب يستمتع بقدر كبير من الثقة والاعتداد بالنفس، وهو شىء إيجابى لكن يجعل النظر فى عيوبه شىء صعب.>تفكيرك فى عيوب شخصيتك خطوة رائعة نحو تحسين علاقاتك الشخصية والعملية، واصل التقدم وتحلى بالمزيد من الجرأة.>المثالية وروح الدعابة سمتان مميزتان لمولود برج القوس تجعله شخصا يصعب التعامل معه بقدر ما هو جذاب.>تخلى ولو قليلاً عن أحلامك بالوصول إلى نتائج مثالية واسمح لنفسك بالاستمتاع بالنجاحات الصغيرة.>مولود برج الجدى متزن دائمًا وقادر على تحمل المسئولية لذا يحب دائمًا أن يشعر بالسيطرة على الأمور من حوله.>على عكس المعتاد لا تشعر اليوم بالرضا عن نفسك، لذا ادعم نفسك بجلسة ولو صغيرة معها، وتذكر النقاط الإيجابية فى شخصيتك.>العند والتحفظ والمزاجية من أسوأ سمات برج الدلو لكن بالقليل من التفهم والسياسة تصبح كل الأمور تحت السيطرة.>لا تسمح لخيبة الأمل بالسيطرة عليك سريعًا تجنب كل ما يسلبك قدرتك على الإنجاز وركز فى تحقيق أهدافك.>تفانيك فى العمل يؤتى ثماره قريبًا، حافظ على تفاؤلك ومثابرتك وحيويتك فهى أهم مفاتيح الحفاظ على النجاح.>تنسى كل السلبيات التى عانيتها فى الفترة الماضية بمجرد الشعور بالنجاح. ابتسم وكن واثقًا من أنه قريب.