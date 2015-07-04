بالصور.. مساعد وزير الداخلية يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة مترو الأهرام

فاجأ اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية بمحطة الأهرام لمترو الأنفاق، للاطمئنان على تواجد الخدمات الأمنية المعينة على الأرصفة ومداخل ومخارج المحطة ومدى التزامهم بالتواجد بأماكن خدماتهم.

وتفقد مساعد وزيرالداخلية، الصالات والأرصفة وتابع حركة ركوب الجمهور لعربات المترو، وتأكد من عدم وجود أى معوقات أو صعوبات من شأنها إعاقة حركة الركاب.

واستمع جاد الحق لبعض جمهور الركاب واطمأن منهم على مدى التواجد الأمنى داخل المحطة، وداخل عربات قطار المترو، حيث أعرب المواطنون عن سعادتهم لشعورهم بالتواجد الأمنى المكثف والملحوظ داخل المحطة.

وأضاف مساعد الوزير، انتشار القوات وانتظامها على مداخل ومخارج المحطة وناقشهم للتأكد من الإلمام والوعى الكامل بالتعليمات والكتب الدورية، وشدد على أهمية دورهم الأمنى أثناء الإفطار بصفة خاصة وعلى مدار اليوم بصفة عامة، كما شدد على حسن معاملة الجمهور.

وفى نهاية الجولة، قرر صرف مكافئات للضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنين بالمحطة لانتظامهم وحسن مظهرهم، متمنيا لهم دوام التوفيق فى إتمام مسيرة الأمن.



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