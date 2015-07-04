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مصرع شاب فى خصومة ثأرية بفرشوط

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مصرع شاب فى خصومة ثأرية بفرشوط مصرع شاب فى خصومة ثأرية بفرشوط
لقى شاب مصرعه إثر إصابته بعدة طلقات نارية فى خصومة ثارية بفرشوط.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط بمصرع "عامر.ى"- 30 سنة - بعد أن أطلق عليه مجموعة من خصومه وابلاً من الأعيرة.

وانتقلت قوة برئاسة العقيد جمال سالمان وكيل فرع البحث الجنائى وتبين أن الحادث ناجم عن خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وأخرى وألقت القبض على أحد المتهمين وجارٍ ضبط الباقين بعد تحديد هويتهم، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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