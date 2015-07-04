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السيطرة على حريق هائل بمخازن شركة أكتوبر للمستودعات الجمركية

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السيطرة على حريق هائل بمخازن شركة أكتوبر للمستودعات الجمركية السيطرة على حريق هائل بمخازن شركة أكتوبر للمستودعات الجمركية
تمكن رجال الدفاع المدنى بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق هائل بشركة المستودعات الجمركية على مساحة 5 آلاف متر بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الدفع 12 سيارة إطفاء و3 خزانات.

كانت البداية بتلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل سيارات إطفاء إلى المكان وتمت اللسيطرة على الحريق بعدما التهمت النيران محتويات المخازن من أوراق ومستندات بكيمات كبيرة وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر والأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران.
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