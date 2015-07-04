إصابة فرد شرطة وإخوانى فى اشتباكات بين الأمن والإخوان بالمنوفية

أصيب منذ قليل فرد شرطة وآخر من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى اشتباكات بين قوات الأمن والإخوان، أثناء فض مسيرة لعناصرالجماعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

كانت قوات الأمن بمدينة السادات قد تمكنت، مساء اليوم، من تفريق مسيرة نظمها العشرات من أعضاء الإرهابية بمفارق المنطقة السابعة والثامنة بالمدينة، لقيامهم بخرق قانون التظاهر، وإرهاب المواطنين فى شوارع مدينة السادات، وإلقاء زجاجات المولوتوف على شرف الشقق السكنية، وعلى قوات الأمن.

من جانبها قامت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، وتفريق المسيرة بخراطيم المياه، وإلقاء القبض على عدد من مثيرى الشغب، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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