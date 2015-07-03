انفراد.. فيديو مصور لاعترافات مصرى منضم لتنظيم داعش فى سوريا

ينفرد "اليوم السابع" بفيديو مصور مع أحد المواطنين المصريين الذين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي للقتال في سوريا، والذي تم اعتقاله منذ أيام على أيدى القوات الكردية المتواجدة فى مدينة "عين العرب" كوبانى شمال سوريا.

واعتقلت وحدات حماية الشعب الكردية، الشاب المصرى منذ أيام، وقال المتحدث باسم الأكراد أن الشخص ينتمى إلى حزب النور السلفى.

ويكشف الشاب المصرى فى الفيديو المصور الذى حصل عليه "اليوم السابع" حصريًا عن أنه انضم لتنظيم داعش الإرهابى نوفمبر 2014، ويبلغ من العمر 24 عامًا (مواليد 91)، مشيرًا إلى أنه من مواليد محافظة القليوبية ويدعى (أحمد.حمدان) وكنيته (على) ، وتم تسفيره للقتال فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى بسوريا.

وأكد ريدور خليل المتحدث الرسمى باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من مدينة "عين العرب" كوبانى، اليوم الجمعة، أن الشاب المصرى أصيب أثناء قتاله مع تنظيم داعش الإرهابى ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتم إلقاء القبض عليه، مؤكدًا أنه يلقى معاملة وفق القوانين المتعارفة عليها دوليًا فيما يخص الأسرى، على الرغم من أنه تسبب فى قتل أكثر من 230 مدنيًا وجرح المئات غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب تاكيدات المتحدث باسم وحدات حماية الشعب.



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بالفيديو.."أكراد سوريا" يزعمون: استسلام مصرى يقاتل بصفوف "داعش"

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