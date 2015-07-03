رئيس وزراء الأردن: مصر خط أحمر واستقرار العالم العربى مرتبط بها

أكد عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردنى، أن مصر خط أحمر بالنسبة لعمان، وأن بلاده لن تسمح لأى دولة أن تعاديها.

وقال رئيس الوزراء الأردنى خلال حواره مع قناة "العربية"، إن استقرار مصر استقرار للمجتمع العربى والإسلامى بأكمله.

وعلى صعيد متصل، أكد السنور أن علاقة السعودية بالأردن علاقة قوية لأن المملكة العربية قوة إقليمية عربية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الاختلاف فى وجهات النظر، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمنع حدوث أى اختلافات ولا يعكر صفوها أحد.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/2/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A/2250025#.VZbxYvnvOM8