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رئيس وزراء الأردن: مصر خط أحمر واستقرار العالم العربى مرتبط بها

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رئيس وزراء الأردن: مصر خط أحمر واستقرار العالم العربى مرتبط بها رئيس وزراء الأردن: مصر خط أحمر واستقرار العالم العربى مرتبط بها
أكد عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردنى، أن خط أحمر بالنسبة لعمان، وأن بلاده لن تسمح لأى دولة أن تعاديها.

وقال رئيس الوزراء الأردنى خلال حواره مع قناة "العربية"، إن استقرار مصر استقرار للمجتمع العربى والإسلامى بأكمله.

وعلى صعيد متصل، أكد السنور أن علاقة بالأردن علاقة قوية لأن المملكة العربية قوة إقليمية عربية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الاختلاف فى وجهات النظر، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمنع حدوث أى اختلافات ولا يعكر صفوها أحد.


>ملك الأردن يعزى الرئيس السيسى فى شهداء الهجمات الإرهابية بسيناء

http://www.youm7.com/story/2015/7/2/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A/2250025#.VZbxYvnvOM8

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