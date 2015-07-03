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في بيان رسمي .. ريو آفي يرد على ' فشل الكشف الطبي ' لكوكا مع بنفيكا

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في بيان رسمي .. ريو آفي يرد على ' فشل الكشف الطبي ' لكوكا مع بنفيكا في بيان رسمي .. ريو آفي يرد على ' فشل الكشف الطبي ' لكوكا مع بنفيكا

أصدر نادي ريو آفي البرتغالي بيانا عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة للرد على التقارير الصحفية التي انتشرت حول فشل لاعب الفريق أحمد حسن "كوكا" في الانتقال لبنفيكا.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية قد أشارت إلى أن كوكا فشل مرة أخرى في اجتياز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى بنفيكا بسبب مشكلة في القلب (طالع التفاصيل).

وجاء بيان ريو آفي كالتالي:

اللاعب عاد إلى البرتغال يوم الخميس فقط بعدما وصل عن طريق طائرة من القاهرة لمدريد وثم إلى بورتو، وخضع لبعض الفحوصات الطبية والاعتيادية صباح يوم الجمعة استعدادا للموسم الجديد والتي أظهرت نتائج إيجابية عنه في كل شيء.

وهذا يدل على أن التقارير التي انتشرت عن وجود كوكا في البرتغال منذ عدة أيام هي كاذبة، كما أن خضوعه لأي اختبارات طبية في الوقت ذاته غير صحيحة على الإطلاق.

ريو آفي واللاعب لديهم معلومات كاملة عن صحته، وهو ما أثبتته التقارير الطبية المختصة بأن حالة كوكا جيدة جدا وقادر على اللعب في أعلى المستويات.

ويتأسف ريو آفي للطريقة التي تم بها التعامل مع حالة كوكا بدون اتباع قواعد المهنية الصحفية، والتي من شأنها التأثير على مستقبله، وعلى سمعة النادي كمؤسسة رياضية.

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