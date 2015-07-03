هل يلعب دورتموند مع الإسماعيلي في افتتاح قناة السويس؟

عرضت شركة تسويق فكرة تنظيم مباراة ودية بين الإسماعيلي وبروسيا دورتموند الألماني في استاد الإسماعيلية لتكون ضمن احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

ومن المنتظر افتتاح القناة الجديدة في السادس من أغسطس المقبل.

وقال مصدر مسؤول في إدارة الإسماعيلي لـFilGoal.com يوم الجمعة: "وصلنا عرضا من شركة تسويق بتنظيم مباراة في مطلع أغسطس المقبل أمام بروسيا دورتموند".

وأضاف "اجتمع مجلس الإدارة ووافق على العرض وأبلغنا الشركة التي أكدت أن دورتموند أيضا لا يمانع ووافق على خوض المباراة الودية".

وبحسب الموقع الرسمي لبروسيا دورتموند فإن الفريق الألماني غير مرتبط بمواجهات ودية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وبحسب المصدر في إدارة الإسماعيلي فينتظر بعد موافقة الناديين أن يتم توقيع العقود والإعلان عن المباراة في مؤتمر صحفي.