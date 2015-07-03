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حبس طبيب وإخلاء سبيل آخر بكفالة في واقعة وفاة أمين مخزن بالمنيا

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حبس طبيب وإخلاء سبيل آخر بكفالة في واقعة وفاة أمين مخزن بالمنيا حبس طبيب وإخلاء سبيل آخر بكفالة في واقعة وفاة أمين مخزن بالمنيا

 

ارشيفية

أمر المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس طبيب بمستشفي المنيا الجامعى 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أخر بضمان مالي 2000 جنيه، وذلك علي خلفية وفاة أمين مخازن المستشفي، عقب مشاجرة بينهم على أولوية المرور من أحد الأبواب بالمستشفي.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة نادي عبد الخالق عرفان 50 سنه أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى الجامعي، وذلك إثر مشادة كلاميه وقعت بينه وبين الطبيبن محمد . أ ، ومحمد . ج ، وتطورت لمشاجرة بسبب أولوية الدخول من أحد الأبواب، وأثناء ذلك سقط الموظف علي الأرض وفارق الحياه، وإثر ذلك تجمع العشرات من العاملين بالمستشفى للتعبير عن غضبهم من وفاة زميلهم.

ورجحت التحريات، تعرض الموظف لسكته قلبيه خلال المشادة الكلاميه وكلف الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعه المنيا، الشئون القانونيه بالتحقيق حول ظروف وملابسات الواقعة ومحاسبة المخطئ، وتقرر وقف الطبيين عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامه ، والتى أمرت بقرارها السابق ذكرة.

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