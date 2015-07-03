مصرع شاب غرقًا بترعة المحمودية أمام كلية الشريعة والقانون فى دمنهور

لقى شاب مصرعه غرقًا بترعة المحمودية، مساء اليوم، أمام كلية الشريعة والقانون دائرة مركز دمنهور.

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بوجود غريق بترعة المحمودية أمام كلية الشريعة والقانون دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء قيام "هشام محمد سعد" عامل ومقيم مركز دمنهور بالصيد بالترعة المشار إليها زلت قدماه وسقط بها وجرفه التيار وغرق، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام. وبسؤال شقيقه "أحمد" مدرس ومقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، مؤكدًا أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر 5677/2015 إدارى المركز.

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