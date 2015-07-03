حوار - رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: عن سبب رفض بيع السولية إلى الأهلي.. وأزمة الحضري

تحدث محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي في حوار مطول لـFilGoal.com عن رحيل عمرو السولية من عدمه ولماذا "نرفض بيع اللاعب إلى الأهلي" وكيف تجرى الأمور مع عصام الحضري.

الإسماعيلي فاز على سموحة 3-1 في لقاء شهد تسجيل عمرو السولية الهدف الثالث للفريق.

السولية هو "نجم" سوق الانتقالات المصرية حتى الآن فبسبب أداء اللاعب لفت أنظار كلا من الأهلي والزمالك ليبدأ السباق لأجل الحصول على توقيع لاعب وسط الدراويش.

ما بين الأهلي والزمالك ما مصير السولية؟ وما الحل الأفضل للإسماعيلي؟ وهل يرحل الحضري عن الدراويش؟ أسئلة عديدة أجاب عليها رئيس نادي الإسماعيلي في حواره مع FilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان رئيس الإسماعيلي محمد أبو السعود..

عمرو السولية

"لا نريد بيع السولية إلى الأهلي حتى لا يزيد الاحتقان بين جماهير الإسماعيلي وجماهير الأهلي".

"الاحتقان في زيادة مستمرة بين جماهير الفريقين وبيع السولية إلى الأهلي سيزيد من ذلك".

"من هنا كان القرار لمجلس إدارة الإسماعيلي. لن نبيع السولية إلى الأهلي أو إلى الزمالك".

"يكفي الأوضاع الحالية التي تشهدها مصر. والبلد "مش ناقصة"احتقان".

"نتمنى إنهاء كل تلك الأزمة عن طريق السولية. ويجدد عقده مع الفريق بأي مبلغ مالي يريده".

جلسة مع الوكيل

"اجتمعت منذ أيام قليلة مع تامر النحاس وكيل السولية وأخبرته بذلك".

"وأجبت للوكيل عن أكثر من استفسار. الأول. ماذا تريد من السولية؟ قلت له: نريد بقائه مع الفريق".

"والثاني كان ماذا لو كانت رغبة السولية في اللعب للنادي الأهلي؟ أجابت: لن استبق الأحداث ولا أعتقد إن اللاعب سيطلب مثل هذا الطلب".

"لم يتحدث وكيل السولية وقتها عن أي عروض سواء محلية أو خارجية واكتفى فقط بسماع ما ترغب به إدارة النادي".

أزمة الحضري

"لا أعلم أي شيء عن ما يقال حول توقيع الحضري لمصر المقاصة".

"الحضري يتبقى له موسم في عقده مع الفريق وهذا كل ما أعلمه".

"كلما تحدثت مع الحضري كلما يطلب مني إضافة عناصر خبرة في صفوف الفريق الموسم المقبل وبالتحديد في خط الدفاع".

"ولن نتحدث عن تلبية طلبات أي لاعب إلا عند انتهاء مسابقة الدوري والكأس ودورة شمال إفريقيا. وقتها سنتحدث".

"من لا يريدنا لن يجد أفضل من الإسماعيلي. مهما كانت الظروف".