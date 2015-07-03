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وائل جمعة يرد على أنباء رحيله عن منصب مدير الكرة

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وائل جمعة يرد على أنباء رحيله عن منصب مدير الكرة وائل جمعة يرد على أنباء رحيله عن منصب مدير الكرة

نفى وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي ما تردد في الفترة الأخيرة عن رغبته في الرحيل عن منصبه من أجل العمل كمدرب عام أو مدرب مساعد في الجهاز الفني الجديد للفريق.

وأعرب جمعة عن دهشته من تلك التقارير التي وصفها في تصريحاته لموقع ناديه الرسمي بالغير صحيحة، مشددا على أنه مستمر في منصبه.

وتابع"لم أفكر في التراجع عن العمل الإدار لأني أجد نفسي فيه أكثر من العمل الفني".

وأضاف ساخرا"الترويج لهذه المعلومات لا يهدف إلا لخلق أجواء من عدم الاستقرار في الفريق في ظل أنه يسير بخطى ثابتة في الكونفدرالية التي يرغب في الحفاظ على لقبها، بالإضافة لاستمرار منافسته على لقب الدوري".

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