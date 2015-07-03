مرتضى منصور للاعبي الزمالك: حققوا حلم 50 مليون

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك من لاعبي فريقه قبل مران يوم الجمعة من ضرورة العمل على الحصول على لقب الدوري المصري لتحقيق حلم 50 مليون زمالكاي.

وكان الزمالك قد خسر أمام مصر المقاصة يوم الخميس بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع 31 من الدوري.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك بأن منصور حرص على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول قبل بدء المران مطالبا إياهم بالحصول على لقب الدوري وعدم التفريط فيه نهائيا.

وطالب رئيس مجلس إدارة الزمالك من الفريق ضرورة العودة للانتصارات بداية من لقاء الإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت الاثنين المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30، حيث يحتاج الفريق الأبيض لسبع نقاط فقط من أجل حسم لقب المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2004.