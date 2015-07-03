لاعبو الزمالك يطلبون من فيريرا تغيير طريقة الاستعداد للإسماعيلي

طلب لاعبو الزمالك من الجهاز الفني للفريق بقيادة مدربه جوزفالدو فيريرا الدخول لمعسكر مغلق بداية من يوم السبت للاستعداد للقاء الإسماعيلي عكس ما يحدث بشكل دائم.

واعتاد الزمالك مع مدربه فيريرا الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباريات الدوري قبل اللقاء بيوم واحد فقط، ولكن طلب لاعبو الفريق تغيير تلك الطريقة قبل مواجهة الإسماعيلي.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك بأن هذا الطلب جاء لرغبة اللاعبين في زيادة التركيز على تحقيق الفوز على الإسماعيلي وحصد الثلاث نقاط للاقتراب أكثر من الفوز بلقب الدوري.

ووافق فيريرا على طلب اللاعبين، ومن المقرر أن يتم إعلان قائمة الفريق التي تستعد للقاء الدراويش عقب نهاية مران يوم السبت.

ويستضيف الزمالك منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت الاثنين المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30، حيث يحتاج الفريق الأبيض لسبع نقاط فقط من أجل حسم لقب المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2004.