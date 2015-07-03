«مؤسسة حارتنا» تدعم محدودي الدخل بمنفذ بيع منتجات الجيش بسعر التكلفة

افتتحت مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع منفذ لبيع منتجات القوات المسلحة وخاصة اللحوم التي توفرها المؤسسة بسعر التكلفة بمنطقة شدس بالاسكندرية.

صرح المهندس ايهاب زكريا – رئيس مجلس الأمناء أن خوض القوات المسلحة لقطاع الأمن الغذائي بأعلي مستويات الجودة العالمية بأسعار ضئيلة هدفه تحقيق العدل الاجتماعي للبسطاء بطريقة عملية، وكسر دائرة مافيا المواد الغذائية وجشع التجار.

وأكد اللواء سمير شحاته – سكرتير عام المؤسسة، أن المؤسسة أيضًا قامت بتوزيع كراتين المواد الغذائية المجانية المهداه من القوات المسلحة للغير قادرين من محدودى الدخل، ووينحصر دور المؤسسة في توصيلها للمستحقين، فيحقق نوع من التواصل بين جيش مصر العظيم وشعبه ودور المؤسسة التأكيد علي هذا التواصل والثقة من خلال اهداء يؤكد علي ادراك القوات المسلحة بمسؤوليتها نحو المواطن المصري كجزء أصيل منه.