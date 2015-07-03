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صحيفة أمريكية: باريس هيلتون كانت تعلم بمقلب “رامز واكل الجو”

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صحيفة أمريكية: باريس هيلتون كانت تعلم بمقلب “رامز واكل الجو” صحيفة أمريكية: باريس هيلتون كانت تعلم بمقلب “رامز واكل الجو”

أرشيفية

أزاحت صحيفة “TMZ” الأمريكية، المهتمة بشؤون الفنانيين العالمين، الستار عن وثائق جديدة تثبت علم الفنانة باريس هيلتون مسبقًا عن اشتراكها في برنامج المقالب “رامز واكل الجو”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، وحسب الوثائق أن باريس طلبت مليون دولار نظير ظهورها في هذا البرنامج.

كما أكدت الوثائق، أن معظم الفنانين عُرض عليهم أموالاً طائلة من الجهة المنتجة للبرنامج حتى يتظاهروا بالوقوع في فخ المقالب.

وجاء نص العرض الذي قُدم للفنانيين يقول: “سنظهر وكأننا نمثل أن هناك عطل ما أصاب الطائرة، وسنطلب من الركاب القفز، حتى يصاب الجميع بالخوف كما سنستعين بهواة القفز لحبك فكرة البرنامج، وهنا سنصور ردة فعل النجوم عندما يعلمون أن لا أمل لديهم للنجاة إلا برمي نفسهم من الطائرة”، وفق ما جاء في الوثائق التي أُعلنت على موقع TMZ.

كما أكدت الوثائق أن سلطات دبي على علم بفكرة البرنامج، وأنه يتم تحت إشرافها وبموافقتها.

وأضاف الموقع أن إعلان باريس هيلتون مقاضاتها للبرنامج ما هو إلا طريقة للتمويه حتى لا يتم كشف حقيقة الامر

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