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سرادق شعبى لتلقى العزاء فى النائب العام وجنودنا البواسل بالدقهلية

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سرادق شعبى لتلقى العزاء فى النائب العام وجنودنا البواسل بالدقهلية سرادق شعبى لتلقى العزاء فى النائب العام وجنودنا البواسل بالدقهلية
بدأ سرادق العزاء الشعبى بمسجد النصر بالمنصورة فى استقبال المعزيين فى شهيد الوطن المستشار هشام بركات النائب العام والجنود البواسل راحوا ضحية العمل الإرهابى بسيناء.

وأعلن العديد من ممثلى الأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية وعدد من الإعلاميين والصحفيين مشاركتهم فى العزاء، فيما أعلن مصدر عن توجيه الدعوة إلى والد الشهيد عبد الرحمن المتولى الذى أعلن قائد كتيبته بأنه قتل 12 إرهابيا للحضور إلى السرادق واستقبال العزاء فى البطل.
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