مساعدات مالية وغذائية من "الفرقان" و"الخير فى أمتى" لفقراء الوادى الجديد

وزعت جمعية الفرقان الخيرية 500 شنطة مواد تموينية على الأسر الفقيرة بمدينة الخارجة، ضمن أنشطة الحملة التى أعلنت عنها الجمعية تحت عنوان "اطعم فقيرًا" خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ محمد هارون، مسئول اللجنة الاجتماعية بالجمعية، إن الشنطة تحتوى على "أرز وسكر وشاى وفاصوليا ومسلى صناعى وزيت وأطعمة طازجة"، ويتم منحها للحالات والأسر الفقيرة بكشوف تسليم.

وأضاف "هارون"، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية لديها باحثون اجتماعيون متخصصون لدراسة الحالات المتقدمة، وتحديد الحالات المستحقة وتوفير متطلباتهم، مؤكدًا أنه يأمل أن تصل حصيلة الشنط التى سيتم توزيعها حتى نهاية رمضان 5000 شنطة بمدينة الخارجة وباريس وقراها.

وفى سياق متصل، قامت جمعية "الخير فى أمتى" بالخارجة بتوزيع مساعدات مالية وغذائية على الفقراء ومحدودى الداخل والحالات المرضية، وتم توزيع 600 شنطة تحوى بداخلها مواد تمونية وتوزيع مبالغ مالية وصلت إلى 30 ألف جنيه.

>