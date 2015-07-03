"طيران الإمارات" والرفاهية المطلقة في درجة رجال الأعمال

تحرص "طيران الإمارات" على دمج العمل بالرفاهية في مقصورة رجال الأعمال، مع ما يعني ذلك من البقاء على تواصل بالعمل، أو الإطلاع على إنتاجات السينما الحديثة، أو الراحة تحضيراً لاجتماعات العمل، أو الاختلاط في "اللاونج" على متن الطائرة. تجدر الإشارة إلى حضور ما بين 3 و5 أفراد من طاقم الطائرة متعددي اللغات للاهتمام بشكل خاص بمسافري درجة رجال الأعمال على كلّ رحلة.

تقدم "طيران الإمارات" لوائح طعام تستقطب الذواقة، علماً أن خدمة الطعام والشراب تشمل أيضاً:

• المشروبات وعصائر الفاكهة للضيافة، قبل اقلاع الطائرة.

• اختيارات واسعة من المشروبات المجّانية المقدّمة طوال الرحلة.

• المقبلات أو المكسّرات المشكلة.

• اختيار وجبات طعام من بين 6 خيارات، من إعداد كبير طهاة "طيران الإمارات".

• وجبة إفطار ساخنة أو باردة (اعتماداً على الوقت من الطيران) لرحلات المسافات الطويلة.

• تقديم الطعام بأطباق الخزف الصيني، مع مناديل ومفارش مائدة كتانية.

• وجبات غذائية مخصّصة عند الحجز.

• تغيير لوائح الطعام دورياً، لتجنب التكرار للمسافرين الدائمين.

"اللاونج" على متن الطائرة

يقع "اللاونج" في الجزء الخلفي من مقصورة درجة رجال الأعمال في الطبقة العلوية من طائرة A380، ويوفّر بيئة ملهمة للناس للالتقاء والمتعة بالمشروبات والمقبلات اللذيذة. يتضمّن أريكتين، وشاشة مسطحة بقياس 42 بوصة تبين وضع الطائرة ومناظر من كاميراتها الخارجية، مع إضاءة هادئة.

المعلومات والتواصل والترفيه

ان نظام الترفيه الداخلي على متن "طيران الامارات" Information Communication and Entertainment (ICE) حائز على جائزة Skytrax لأفضل نظام ترفيه في العالم 9 مرّات على التوالي. ثمة أكثر من 100 طائرة من "طيران الإمارات" مزوّدة بشاشة رقمية عريضة ice، تشمل ما يأتي:

• أكثر من 2000 قناة حسب الطلب تضم أكثر من: 700 قناة راديو و100 قناة تلفاز

و190 قناة أفلام و100 لعبة وخدمة الرسائل النصية والبريد الإلكتروني و" بي بي سي نيوز" والعناوين الرئيسة في الرياضة والأعمال التي يتمّ تحديثها بانتظام خلال الرحلات الجوية عبر الأقمار الصناعية وعرض Airshow للمعلومات الحية عن التقدم المحرز في الرحلة، بما في ذلك تقديم الكاميرات على الجانب السفلي من الطائرة صورا للأرض وشاحن مدمج في المقعد للكمبيوتر المحمول وخدمة الاتصال من مقعد لآخر وإمكانية عرض الصور الشخصية باستخدام My USB والخدمة الهاتفية على متن الطائرة عبر بطاقة الائتمان إلى أي مكان في العالم من الهاتف الشخصي على المقعد.

بدوره، ان نظام الترفيه على رحلات الطيران الشخصية على إيرباص A330 وإيرباص A340-500 وبوينغ 777، يشمل:

• نظام الفيديو الشخصي، مع ضوابط تعمل باللمس.

• ما يصل إلى 18 فيديو و22 قناة راديو.

• ما يصل إلى 15 من الأفلام المنتجة أخيراً، بما في ذلك تلك الكلاسيكية والعربية والهندية والصينية وأفلام "ديزني".

• اختيار البرامج التلفزيونية الإنجليزية والعربية والهندية.

• اختيار ألعاب الكومبيوتر التفاعلية.

• سماعات "ستيريو" شخصية.

• توفير الكاميرات الخارجية مناظر حية لعمليات الإقلاع والهبوط ومسار الرحلة.

• توفير المعلومات الفورية حول تقدّم الرحلة.

• هاتف شخصي يعمل بالأقمار الصناعية في كلّ مقعد، بكلفة 5 دولارات للدقيقة.

• خدمة هاتفية داخلية داخل الطائرة بين المقاعد.

• جهاز فاكس.

• دليل الإمارات للتلفزيون والراديو.

• أفضل الصحف والمجلات والمجلة الحائزة على جائزة Emirates inflight magazine.

خلال الطيران، يوفّر "طيران الإمارات" خدمة "واي فاي" في غالبية طائرات A380 ورحلات بوينج 777 مختارة.

الخدمات عند الهبوط

لا تنتهي خدمة "طيران الإمارات" عند باب الطائرة، بل تشمل:

• الخدمة المجانية للسيارة مع سائق، من وإلى مطارات محددة.

• مكاتب تسجيل حضور متفانية لدرجة رجال الأعمال.

• أولوية التعامل مع الأمتعة.

• برنامج الهجرة ذو المسار السريع عند وصول ومغادرة دبي ومطارات أخرى محددة.

"لاونج" درجة رجال الأعمال

في "مطار دبي الدولي"، تملك "طيران الإمارات" 6 صالات "لاونج" في محطة flagship Terminal 3: 3 منها للدرجة الأولى، و3 لركاب درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى 6 صالات أخرى. كما يدير "طيران الإمارات" 31 صالة مخصّصة أخرى في مدن رئيسية عبر شبكتها، وهي: "أوكلاند" و"بانكوك" و"بكين" و"برمنغهام" و"بريسبان" و"كولومبو" و"دوسلدورف" و"دلهي" و"فرانكفورت" و"غلاسكو" و"هونغ كونغ".

وتتميز جميع صالات "اللاونج" بمراكز أعمال، مع محطات عمل فردية، وخدمة LAN اللاسلكية. ويدير موظفو "طيران الإمارات" في المطار الصالة دائما، بينما يضمن الطهاة في الموقع للركاب تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات على مدار الساعة، شاملة الأطباق الساخنة والباردة.