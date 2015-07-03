بالصور: مساحات الاستقبال في منازل المشاهير

ان مساحات الاستقبال المفتوحة تحلّ مشكلة ضيق المنازل العصرية، إذ تشي بالفسحة والانشراح، وذلك بالاستعانة بالتصميم الذكي لتوظيف غرف عدّة ضمن مساحة محددة. إلا أن هذا المبدأ لا يقتصر على النمط العصري حصراً، بل نراه شائعاً حتى في الطراز الكلاسيكي حالياً.

"سيدتي نت" يرافقك بجولة في دواخل منازل المشاهير، من خلال مجموعة من الصور، التي تكشف ذوق كل منهم من خلال تصميم مساحات الاستقبال.

سيندي كروفورد Cindy Crawford

تضمّ مساحة قسم الاستقبال المفتوحة الصالون وغرفة الطعام، في منزل Cindy Crawford القابع في مدينة "ماليبو" بمقاطعة "لوس أنجلوس". في إحدى الزوايا، خصّصت المالكة ركناً يضمّ أريكة ممتدة على شكل حرف "إل" اللاتيني ومقعدين يغطيهما القماش البرتقالي اللون، ما يضفي لمسة حيوية في الأرجاء. ضمن هذه المساحة، تبرز غرفة الطعام، التي تقتصر مكوّناتها على طاولة خشب مستديرة محاطة بالمقاعد.

جينيفر لوبيز Jennifer Lopez

في منزل Jennifer Lopez الواقع في "مانهاتن"، أحد أشهر أحياء مدينة "نيويورك"، يبدو غياب الجدران والأبواب عن قسم الاستقبال واضحاً، إذ يحضن جلسات عدّة تتسم بالهدوء، حيث يمتزج الأبيض الذي يغطّي السقف، والبيج الذي يلوّن قطع المفروشات الموزّعة بطريقة مدروسة. كما يغطّي "الباركيه" الأرضيّة.

ريهانا Rihanna

في شقّة Rihanna الواقعة في "مانهاتن"، يتّخذ الصالون العصري فيها والمفتوح على باقي الغرف مساحة هامّة، فيما تفترش أرضيّته سجّادة سوداء تتكئ عليها أريكة ضخمة مريحة، تمتدّ على شكل زاوية يغطّيها قماش بلون التراب الفاتح، وتسع لـ6 أشخاص، وتنبسط عند أحد جوانبها لتستلقي عليها المالكة.

ليدي غاغا Lady Gaga

ترتبط غرفة المعيشة بركن الطعام، في منزل Lady Gaga، التي لجأت إلى تزيين دواخل مساحتها بمساعدة المصمّم الداخلي ستيف جيانيتي. من الملاحظ طغيان الألوان الترابية على المفروشات، التي تشغل مساحة الاستقبال، ما يعكس لوحة ديكور هادئة...

هناك، ترتبط غرفة المعيشة بركن الطعام، بحيث لا يفصل جدار بين الحيّزين! وتحلّ أرائك وثيرة، وتتوسّط طاولة خشب غرفة المعيشة المنارة بحامل شموع كلاسيكيّ الطراز.

بدوره، يسكن الطراز الريفي ركن الطعام، الذي يحضن طاولة مصنوعة من الخشب الصلب، تحوطها كراس مكسوة بالقماش الأبيض.

ميغ رايان Meg Ryan

في منزل Meg Ryan الواقع في "لوس أنجلوس"، يطغى "الباركيه" بلون الخشب الفاتح على أرضيّات مساحة الاستقبال، ما يتناغم مع نقاء الأبيض، الذي يكسو جدرانها ويضفي المزيد من الراحة على المكان.

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