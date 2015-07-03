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الدفع بـ12 سيارة إطفاء و3 خزانات إستراتيجية لإخماد حريق شركة بأكتوبر

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الدفع بـ12 سيارة إطفاء و3 خزانات إستراتيجية لإخماد حريق شركة بأكتوبر الدفع بـ12 سيارة إطفاء و3 خزانات إستراتيجية لإخماد حريق شركة بأكتوبر
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ12 سيارة إطفاء و3 خزانات إستراتيجية فى محاولة لإخماد حريق هائل بشركة المستودعات الجمركية على مساحة 5 آلاف متر بمدينة السادس من أكتوبر، دون معرفة أسباب الحريق.

كانت البداية بتلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل 5 سيارات إطفاء إلى المكان فى محاولة للسيطرة على الحريق.


>- حريق هائل بمخازن شركة المستودعات الجمركية بأكتوبر

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