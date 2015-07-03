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مانشيني مازحا: لا أمتلك رصيدا في هاتفي للاتصال بمحمد صلاح

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مانشيني مازحا: لا أمتلك رصيدا في هاتفي للاتصال بمحمد صلاح مانشيني مازحا: لا أمتلك رصيدا في هاتفي للاتصال بمحمد صلاح

أجاب روبيرتو مانشيني المدير الفني لنادي إنتر عن استفسارات الصحفيين حول (هل تحدثت إلى محمد صلاح؟) قائلا: "لا أمتلك رصيد في هاتفي لفعل ذلك".

فيورنتينا استعار صلاح في النصف الثاني من الموسم الفائت، وقدم اللاعب مستويات ممتازة جعلت النادي الإيطالي يرغب في الإبقاء عليه، ويفعل بندا في عقده مع تشيلسي لتمديد إعارته لموسم أخر.

لكن صلاح لم يرد على خطوة فيورنتينا قبل أن يعلن ممثلوه رغبته في الرحيل.

وعلم FilGoal.com إن صلاح وافق بالفعل على الانضمام إلى إنتر وينتظر ما ستسفر عنه المفاوضات بين النادي الإيطالي وتشيلسي. (طالع التفاصيل)

وتحدث مانشيني في مؤتمرا صحفيا عقد يوم الجمعة عن صلاح قائلا: "صلاح يمتلك قدرات ممتازة. كذلك الحال بالنسبة لبيريشيتش ويوفيتيتش".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي إنتر مازحا "لا. لم أتصل بصلاح لأني لا أمتلك رصيد في هاتفي".

وأتم "لن أتحدث عن لاعب هو ليس في فريقي حتى الآن".

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