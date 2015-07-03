السعودية تنهى جدولة 750 رحلة جوية لنقل المعتمرين من المدينة إلى بلدانهم

أنهى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة خطته التشغيلية لمرحلة المغادرة لموسم العمرة لهذا العام التى تجاوزت 750 رحلة دولية على طائرات تابعة لعدة شركات للطيران.

وأوضح نائب المدير العام لشركة طيبة لتشغيل المطارات المشغل لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة الدكتور أحمد صالح شرقاوى، أن شركة طيبة قامت بوضع خطة تشغيلية لمرحلة مغادرة العمرة التى تبدأ من 25 رمضان 1436 هـ وتنتهى فى منتصف شوال، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وأكد شرقاوى أنه تم تجهيز 18 منصة لإنهاء إجراءات السفر فى صالة الحج لرحلات العمرة المغادرة، ومنطقة قبول الأمتعة الخارجية، إضافة إلى وجود نقاط فرز داخل صالات المطار، وخارج الصالات بهدف سرعة إنهاء إجراءات السفر.. مبينا أن عدد الرحلات المغادرة موسم العمرة تجاوز 700 رحلة موزعة على شركات الطيران.

وأشار إلى أن يوم العيد أكثر الرحلات المغادرة للعمرة، مؤكدًا أنه تم مناقشة الخطة مع جميع الجهات الحكومية.

من جهة أخرى، شكلت أمانة العاصمة المقدسة عدد من الفرق الفنية لمتابعة جاهزية شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة التى تسهم بشكل كبير فى تسهيل الحركة المرورية والقضاء على مشاكل الازدحام التى تشهدها العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام المباركة.

وهيأت الأمانة مجمل الأوضاع لاستقبال وفود المعتمرين والزوار فى هذه الفترة، حيث تقوم الفرق الفنية بمتابعة صيانة هذه الأنفاق والشبكات الكهربائية الموجودة بها، والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع، المهندس خالد بن محمد، أن إجمالى عدد الأنفاق التى تشرف الأمانة على صيانتها بمكة المكرمة تبلغ حوالى (60) نفقا مجموع أطوالها أكثر من (30) كيلومترا وتحتوى فى مجملها على أكثر من 48 ألف وحدة إنارة صوديوم و"فلوريسنت" و451 مروحة نفاثة و36 مولدًا احتياطيًا وعدد من مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلى وغيرها.

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