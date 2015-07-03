أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تنهى جدولة 750 رحلة جوية لنقل المعتمرين من المدينة إلى بلدانهم

Google+ Print
السعودية تنهى جدولة 750 رحلة جوية لنقل المعتمرين من المدينة إلى بلدانهم السعودية تنهى جدولة 750 رحلة جوية لنقل المعتمرين من المدينة إلى بلدانهم
أنهى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة خطته التشغيلية لمرحلة المغادرة لموسم العمرة لهذا العام التى تجاوزت 750 رحلة دولية على طائرات تابعة لعدة شركات للطيران.

وأوضح نائب المدير العام لشركة طيبة لتشغيل المطارات المشغل لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة الدكتور أحمد صالح شرقاوى، أن شركة طيبة قامت بوضع خطة تشغيلية لمرحلة مغادرة العمرة التى تبدأ من 25 رمضان 1436 هـ وتنتهى فى منتصف شوال، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وأكد شرقاوى أنه تم تجهيز 18 منصة لإنهاء إجراءات السفر فى صالة الحج لرحلات العمرة المغادرة، ومنطقة قبول الأمتعة الخارجية، إضافة إلى وجود نقاط فرز داخل صالات المطار، وخارج الصالات بهدف سرعة إنهاء إجراءات السفر.. مبينا أن عدد الرحلات المغادرة موسم العمرة تجاوز 700 رحلة موزعة على شركات الطيران.

وأشار إلى أن يوم العيد أكثر الرحلات المغادرة للعمرة، مؤكدًا أنه تم مناقشة الخطة مع جميع الجهات الحكومية.

من جهة أخرى، شكلت أمانة العاصمة المقدسة عدد من الفرق الفنية لمتابعة جاهزية الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة التى تسهم بشكل كبير فى تسهيل الحركة المرورية والقضاء على مشاكل الازدحام التى تشهدها العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام المباركة.

وهيأت الأمانة مجمل الأوضاع لاستقبال وفود المعتمرين والزوار فى هذه الفترة، حيث تقوم الفرق الفنية بمتابعة صيانة هذه الأنفاق والشبكات الكهربائية الموجودة بها، والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع، المهندس خالد بن محمد، أن إجمالى عدد الأنفاق التى تشرف الأمانة على صيانتها بمكة المكرمة تبلغ حوالى (60) نفقا مجموع أطوالها أكثر من (30) كيلومترا وتحتوى فى مجملها على أكثر من 48 ألف وحدة إنارة صوديوم و"فلوريسنت" و451 مروحة نفاثة و36 مولدًا احتياطيًا وعدد من مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلى وغيرها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل