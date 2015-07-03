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9 أسماء للبنات ترتبط "بالحب"

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9 أسماء للبنات ترتبط "بالحب" 9 أسماء للبنات ترتبط "بالحب"

الجمعة 03-07-2015 16:58

تزخر اللغة العربية بالمفردات، التي يحمل كل منها خصوصية في التعبير عن معنى «الحب». ومع اقتراب حلول ذكرى «يوم الحب»، أو ما يعرف بيوم «سانت فالنتاين»، وهو تقليد غربي يقوم فيه العشاق والمحبون بتبادل الهدايا المختلفة، اخترنا أن نقدم لكِ سيدتي الحامل أسماءً مأخوذة من لغتنا العربية؛ تتناسب مع هذا اليوم؛ لتختاري منها ما يعجبكِ في حال كان مولودكِ القادم «بنتاً» بإذن الله.

1. مَوَدّة: وتعني المحبّة والوئام.
2. حَبّابة: وهي الفتاة المحبَّة، الودودة، الرّغيبة والمحبوبة.
3. حَبيبة: وهي المحبوبة المحِبَّة؛ ومذكّرها حبيب.


4. وِداد: المحبة، الرغبة، الميل. وقد يُقصد به جمعُ الودّ وهو الحب.
5. حنين: الشوق أو الاشتياق، وتوقان النفس.
6. غرام: الحب اللازم حتى مرحلة الولع بالمحبوب.


7. هُيام: جنون الهوى والعشق.
8. وَجْد: الحب الذي يتبعه حزن.
9. شَوْق: الحب، الاشتياق، الهوى، والميل إلى المحبوب.


أي هذه الأسماء تفضلين عزيزتي الأم ولماذا؟

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سيدتي