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اشتباكات عنيفة بين الأمن والإخوان فى مدينة السادات بالمنوفية

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اشتباكات عنيفة بين الأمن والإخوان فى مدينة السادات بالمنوفية اشتباكات عنيفة بين الأمن والإخوان فى مدينة السادات بالمنوفية
نشبت منذ قليلا، اشتباكات دامية بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وقوات الأمن بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك حال قيام قوات الأمن بفض مسيرة نظمها العشرات من أعضاء الإرهابية بمفارق المنطقة السابعة بالمدينة وإطلاق زجاجات المولوتوف على شرف الشقق السكنية.

وأكد شهود عيان قيام أعضاء الإرهابية بإطلاق المولوتوف والألعاب النارية على قوات الأمن، الأمر الذى أدى إلى قيام قوات الأمن والأهالى بمطارتهم وسط شوارع المدينة وتحدث الآن حالة الكر والفر.
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