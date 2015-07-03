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مجهولون يطلقون أعيرة نارية على سيارة شرطة بالعاشر وإصابة مجند بطلق نارى

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مجهولون يطلقون أعيرة نارية على سيارة شرطة بالعاشر وإصابة مجند بطلق نارى مجهولون يطلقون أعيرة نارية على سيارة شرطة بالعاشر وإصابة مجند بطلق نارى
قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على سيارة شرطة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة عسكرى بطلق نارى ونجاة الضابط الذى كان برفقته.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى، يفيد أثناء قيام النقيب معتز غالى الضابط بفرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان وبتفقد الحالة الأمنية بدائرة العاشر من رمضان بالكيلو 58 دائرة قسم أول العاشر من رمضان، قام مجهولون يستلقون سيارة بيضاء اللون بإطلاق أعيرة نارية على سيارة الشرطة، مما أسفر عن إصابة عسكرى كان يقود السيارة بطلق نارى، فيما يقوم ضباط العاشر بتمشيط المنطقة لملاحقة الجناة وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحى، فتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على نيابة العاشر من رمضان.

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