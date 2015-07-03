موجز المحافظات.. متظاهرو القائد إبراهيم بالإسكندرية يطالبون بإعدام "مرسى"

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أنه نظم عددًا من المواطنين، وقفة على كورنيش الإسكندرية أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم، ورفع المتظاهرون دمى ترتدى البدلة الحمراء للمطالبة بإعدام قيادات الإخوان على رأسهم محمد مرسى، وخيرت الشاطر.

وأكد مصدر أمنى أن قوات الأمن تمكنت من قتل 70 شخصًا "بينهم قيادات وعناصر خطرة"، وذلك أثناء محاولتهم الهرب من قوات الأمن علاوة على تدمير عدد من البؤر الإرهابية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على أخطر خلية إرهابية، ارتكبت حوادث التفجيرات، وخططوا لأعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو ببورسعيد.

وأكد المصدر، أن قائمة المقبوض عليهم ضمت كلاً من رفيق وحيد الإسكندرانى، فنى خطوط بشركة الكهرباء، وأحمد أحمد رزق صقر، ومحمد محمد السيد الزينى، ويوسف إسماعيل يوسف محمد، وأحمد محمد إبراهيم البهائى.

وشيع الآلاف من أهالي قرية قهبونة التابعة لمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جثمان المجند الشهيد "محمد أحمد حسن علي عطية" 22 سنة والذى استشهد فى الأحداث الإرهابية التى شهدتها محافظة سيناء يوم الأربعاء الماضى، بعد تأثره بإصابته اليوم، وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى العسكرى.

واُحضِرَ الجثمان ملفوف بالعلم المصري وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية ، وشارك في الجنازة عدد من رجال الأمن وأصدقاء الشهيد وهتف المشيعون هتافات منها: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، وفي جنة الخلد يا شهيد".

وإلى أهم الأخبار:

- متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون دمى لمرسى بالبدلة الحمراء ويطالبون بإعدامه

- بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يحرقون علم داعش تنديدا بالإرهاب فى سيناء

- أهالي الشرقية يشيعون جثمان الشهيد السادس للمحافظة في أحدث سيناء

- "أ ش أ": مقتل 70 من العناصر التكفيرية جنوب الشيخ زويد ورفح

- المتحدث العسكرى ينشر صوراً جديدة لقتلى الإرهابيين بسيناء

- ضبط خلية إرهابية خططت لأعمال عنف فى ذكرى 30 يونيو ببورسعيد

- أمن القليوبية يضبط خلية إرهابية من 7 عناصر بينهم سورى ينتمى لجبهة النصرة

- ننشر أسماء المجندين المصابين على يد مجهولين أطلقواعليهم النار بالمنيا

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