"اليوم السابع" تختار صورة الجندى المصرى رمزًا لغلافها على مواقع التواصل

قرر مجلس تحرير "اليوم السابع" اختيار صورة الجندى المصرى رمزًا لصفحات "اليوم السابع" على شبكات التواصل الاجتماعى، تضامنًا مع الانتصارات التى تحققها قواتنا المسلحة فى حربها على الإرهاب، وتقديرًا للدور البطولى الذى يقوم به جنودنا البواسل.

ووضعت الصفحة الرسمية لـ"اليوم السابع"، على "فيس بوك وتويتر"، صورة الغلاف الخاص بها بصورة "جندى"، تضامنًا مع خير أجناد الأرض.

الصورة تظهر الثبات والإيمان اللذين يتحلى بهما الجندى المصرى الذى يقرأ القرآن خلال قيامه بواجبه الوطنى والجندى فى الصورة بين عبادتين قراءة القرآن والجهاد فى سبيل الله الوطن.

ونسأل الله أن ينصر قواتنا المسلحة، وجيش مصر العظيم، فى حربه ضد الإرهاب. ورحم الله شهداءنا الأبرار الذين يبذلون أرواحهم ودمائهم فداء لتراب مصر و نصر الله جيشنا العظيم وقواتنا الباسلة .



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