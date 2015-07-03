تحذير.. الإفراط فى شرب المياه والسوائل يقلل مستويات الصوديوم فى الجسم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن الرياضى الذين يمارس رياضته بانتظام يجب عليه شرب كمية كبيرة من المياه عند الشعور بالعطش.

وأوضح الباحثون أن الرياضيين يجب عليهم ملاحظة احتياجات الجسم، وشرب الماء حسب الحاجة، لتجنب الإصابة بـ"نقص الصوديوم فى الدم" (EAH) أو "تسمم المياه".

وأشار الباحثون إلى أن شرب كم كبير من المياه، وخاصة عند ممارسة الرياضة فى الحرارة، يمكن أن يزيد من خطر انخفاض مستويات الصوديوم فى الدم.

وفسر الباحثون نتائجهم، بأن الإفراط فى تناول المياه والمشروبات الرياضية أو غيرها من السوائل يمكن أن تتجاوز قدرة الجسم على التخلص من هذه السوائل عن طريق العرق أو البول، وفى تلك الحالة تقل مستويات الصوديوم فى الجسم.

وأوضح الباحثون أنه قد تظهر أعراض بسيطة فى بداية الاصابة، وتقل تدريجياً، وتشمل العلامات التحذيرية لـ"تسمم المياه": الصداع، والقىء، والارتباك والتشنجات.

وأضاف الباحثون أن الشرب عند العطش يمكنه أن يجنب هذا الانخفاض الخطير فى مستويات الصوديوم فى الدم.

وقد نشرت الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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