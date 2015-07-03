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إصابة مواطن بكسر فى القدم عقب سقوطه من قطار بمركز إسنا جنوب الأقصر

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إصابة مواطن بكسر فى القدم عقب سقوطه من قطار بمركز إسنا جنوب الأقصر إصابة مواطن بكسر فى القدم عقب سقوطه من قطار بمركز إسنا جنوب الأقصر
سقط أحد المواطنين بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، من أحد القطارات فى مركز إسنا جنوبى المحافظة، وأصيب بكسر فى القدم وجروح جراء الحادث، وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج والفحوص الطبية اللازمة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بإصابة "أحمد.ع.م" 65 سنة بكسر فى القدم وجروح إثر سقوطه من قطار، وذلك لدى تواجده على باب القطار لدى مره بالمنطقة، وتم نقله على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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