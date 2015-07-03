حبس طبيب وإخلاء سبيل آخر بضمان مالى بعد وفاة موظف بمستشفى المنيا

قررت نيابة بندر المنيا تحت أشراف المستشار أسامة عبد المنعم، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا حبس محمد جلال حنفى "24 سنة"، طبيب بمستشفى المنيا الجامعى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل زميله الطبيب محمد أحمد محمد "27 سنة" بضمان مالى 2000 جنيه لتورطهما فى وفاة نادى عبد الخالق عرفات "52 سنة" أمين مخازن المستشفى عقب مشاجرة بينهم على أولوية المرور من أحد الأبواب الداخلية بالمستشفى.

كان اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا تلقى بلاغا من الدكتور أشرف عثمان مدير المستشفى بوقوع مشاجرة بين طبيبين وموظف أصيب بعدها الموظف بالإغماء ولفظ أنفاسه الأخيرة.

انتقل فريق من البحث الجنائى برئاسة اللواء هشام نصر مدير البحث وتبين وفاة أمين المخازن. وألقى القبض على المتهمين وباشرت النيابة التحقيق حيث انتدبت الطبيب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

ومن جانبه قرر الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا إيقاف الطبيبين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.