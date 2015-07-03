أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

العثور على أشلاء 17 جثه جديدة للتكفيريين وإبطال 5 عبوات ناسفه خلال حملة للجيش بالشيخ زويد

Google+ Print
العثور على أشلاء 17 جثه جديدة للتكفيريين وإبطال 5 عبوات ناسفه خلال حملة للجيش بالشيخ زويد العثور على أشلاء 17 جثه جديدة للتكفيريين وإبطال 5 عبوات ناسفه خلال حملة للجيش بالشيخ زويد

استكملت قوات الأمن فى شمال سيناء حملات تمشيط المناطق والأكمنة السابق تعرضها لمهاجمة العناصر التكفيرية، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية وتفجير العبوات الناسفة علاوة على العثور على أشلاء وجثث العناصر التكفيرية.

وأكدت المصادر الأمنية أن القوات واصلت تمشيط كافة المناطق والطرق والبؤر الإرهابية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح ، حيث تم اكتشاف 5 عبوات ناسفة، وتم تفجيرها بدون اصابات أو خسائر في القوات.

كما تم العثور علي 7 جثث للعناصر التكفيرية ، وجاري نقلها لأحد المستشفيات بالقاهرة ،بالإضافة إلى أشلاء 17 جثة من تلك العناصر،كما تم العثور والتحفظ علي رشاش موازي و7 بنادق آلية و3 قاذفات (أر.بي.جي) ، إلى جانب 6 أحزمة ناسفة و8 قنابل يدوية (إف1) وصاروخ مضاد للطائرات وجهاز موتورلا.

وفي سياق آخر، عادت الاتصالات التليفونية عقب قطع الشبكات والاتصالات لنحو 10 ساعات متصلة ، وذلك تزامنا مع استمرار الحملة الأمنية في مداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء.

وأعلنت المصادر أنه تم قطع الاتصالات ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، تزامنا مع استمرار الحملة الأمنية ، وقيام القوات بمداهمة البؤر الإرهابية في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح ، ولمنع استخدام التليفونات المحمولة في تفجير العبوات الناسفة ضد القوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا