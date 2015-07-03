ليالى رمضانية فى الساحة الرضوانية بالأقصر

روحانيات وكرامات تنزل بالساحة الرضوانية فى شهر رمضان الكريم، حيث تقام حفلات وليال احتفالا بالشهر الكريم، داخل ساحة العارف بالله الشيخ أحمد رضوان، الذى روى أنه رأى النبى (صلى الله عليه وسلم) وكان عمره إحدى عشرة سنة، جالسًا على كرسى بين السماء والأرض، وأعطاه زجاجة بها لبن، وقال له: اشرب! فشرب منها جزءًا واستيقظ، فإذا بالزجاجة بيده، فكرامات الشيخ الجليل تظهر فى شكل نفحات تنزل بالساحة، فى شهر رمضان الكريم.

ويقول الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان (حفيد الشيخ أحمد رضوان) إن الساحة يوجد بها يوميًا وجبتا إفطار وسحور، كعادتها كل عام، وتقام بها ندوات، إضافة إلى الاحتفال بليلة القدر.

وتابع: يقصد الساحة يوميا فى شهر رمضان حوالى مائة شخص، أما ليلة القدر فيتواجد بالساحة أكثر من خمسة آلاف شخص، والساحة كيان له أكثر من مائتى سنة، أقامه السيد أحمد رضوان الشريف، الذى ينتهى نسبه لسيدنا الحسن، إضافة إلى أنه كان رجل علامة، حيث إن من تلاميذه الشيخ الباقورى، والشيخ عبد الحليم محمود، شيخا الأزهر الشريف الأسبقان، وكان على علاقة طيبة بالشيخ الشعراوى، رحمة الله، وهذه أكبر ساحة للعائلة على مستوى الجمهورية تقع فى قلب قرية البغدادى جنوب الأقصر، وتحتوى على مسجد بجواره مقام العارف بالله الشيخ أحمد رضوان، ثم قاعة ضيوف وقاعة احتفالات، ثم المطعم والسفرة التى تحتوى على ثلاث سفرات، كل واحدة منهما ثلاثون مترًا، مشيدة بالقيشانى والسيراميك، ويوجد كذلك استراحات للزائرين المغتربين فى الطابق العلوى، حوالى عشرين غرفة.

وتابع الشيخ رضوان: نحتفل بليالى الساحة ليلة 27 رجب، والنصف من شعبان، وليلة القدر، والمولد النبوى، والاحتفال بمولد الشيخ أحمد رضوان، وهذا يعد الاحتفال الأكبر، وكان يقام يوم العاشر من شهر يونيو لكن تم تغيير موعده ليتوافق مع مولد النبى