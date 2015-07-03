ليالى رمضانية فى الساحة الرضوانية بالأقصر

ويقول الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان (حفيد الشيخ أحمد رضوان) إن الساحة يوجد بها يوميًا وجبتا إفطار وسحور، كعادتها كل عام، وتقام بها ندوات، إضافة إلى الاحتفال بليلة القدر.
وتابع: يقصد الساحة يوميا فى شهر رمضان حوالى مائة شخص، أما ليلة القدر فيتواجد بالساحة أكثر من خمسة آلاف شخص، والساحة كيان له أكثر من مائتى سنة، أقامه السيد أحمد رضوان الشريف، الذى ينتهى نسبه لسيدنا الحسن، إضافة إلى أنه كان رجل علامة، حيث إن من تلاميذه الشيخ الباقورى، والشيخ عبد الحليم محمود، شيخا الأزهر الشريف الأسبقان، وكان على علاقة طيبة بالشيخ الشعراوى، رحمة الله، وهذه أكبر ساحة للعائلة على مستوى الجمهورية تقع فى قلب قرية البغدادى جنوب الأقصر، وتحتوى على مسجد بجواره مقام العارف بالله الشيخ أحمد رضوان، ثم قاعة ضيوف وقاعة احتفالات، ثم المطعم والسفرة التى تحتوى على ثلاث سفرات، كل واحدة منهما ثلاثون مترًا، مشيدة بالقيشانى والسيراميك، ويوجد كذلك استراحات للزائرين المغتربين فى الطابق العلوى، حوالى عشرين غرفة.
وتابع الشيخ رضوان: نحتفل بليالى الساحة ليلة 27 رجب، والنصف من شعبان، وليلة القدر، والمولد النبوى، والاحتفال بمولد الشيخ أحمد رضوان، وهذا يعد الاحتفال الأكبر، وكان يقام يوم العاشر من شهر يونيو لكن تم تغيير موعده ليتوافق مع مولد النبى