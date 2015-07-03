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معهد البحوث الفلكية: أمريكا تدون اسم "أم كلثوم" على فوهة بكوكب عطارد

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قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى، إن أمريكا دونت اسم سيدة الغناء العربى "أم كلثوم" على إحدى الفوهات بكوكب عطارد تخليدا لذكراها .

وأضاف تادرس فى تصريحات صحفية، أن فريق التواصل الاجتماعى والتوعية الإعلامية لرحلة ماسنجر عن مسابقة اختيار خمسة أسماء من الشخصيات الهامة لإطلاقها على خمسة فوهات نيزكية وبركانية على الكوكب .

وأضاف تادرس أن المسابقة جاءت بمناسبة إنهاء مهمة المركبة الفضائية ماسنجر التى تحطمت فوق سطح كوكب عطارد فى 30 إبريل 2015، والتى عملت على التقاط آلاف الصور لهذا الكوكب .

وأشار الدكتور أشرف تادرس إلى أنه كان من شروط تلك المسابقة أن يكون المرشح فنانا أو موسيقيا أو كاتبا وأن يكون مشهورا لمدة تزيد عن خمسين عاما، وأن يكون قد توفى منذ ثلاثة سنوات على الأقل.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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