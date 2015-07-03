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إحباط محاولة إدخال 115 قرصا مخدرا لسجن القرنة بالأقصر

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إحباط محاولة إدخال 115 قرصا مخدرا لسجن القرنة بالأقصر إحباط محاولة إدخال 115 قرصا مخدرا لسجن القرنة بالأقصر
نجح ضباط سجن القرنة المركزى غرب محافظة الأقصر، فى إحباط محاولة عامل لإدخال كمية من الأقراص المخدرة لشقيقه المحتجز بداخل السجن على ذمة أحد القضايا.

كان قد تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطاراً من الملازم أول سامح حنفى شاكر, رئيس السجن المركزى بالقرنة يفيد ضبط المدعو "ع.ا.ى" عامل ومقيم بمنطقة أرمنت الحيط، أثناء محاولته إدخال 115 قرصا مخدرا لشقيقه المحتجز بداخل السجن، تم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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