دكتور أحمد مصطفى يكتب: للرجال نصيب من التوعية بالأمراض

1)تمدد الشريان الأورطى

2)سرطان القولون والمستقيم

رغم توجه معظم حملات التوعية إلى السيدات إلا أن للرجال نصيبا من التوعية لا يجب أن يغفلها المجتمع، فهناك الكثير من التوصيات التى يحب على الرجال الحذر منها. ستة أمراض تصيب الرجال تشمل تمدد الشريان الأورطى وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع الضغط والسكر، نتعرض فى هذا المقال إلى ثلاثة منها ونستكملها فى المقال القادم بإذن الله:>هو الشريان الرئيسى فى جسم الإنسان حيث يضعف جدار الشريان الرئيسى ويتمدد ويتشقق ويتسع ويصبح عرضة لانفجار قاتل يودى بحياة المريض الغافل عما يحدث داخل جسده من سنين عدة. فإذا كنت بين الخامسة والستين والخامسة والسبعين وكنت مدخنا وجب عليك الذهاب إلى الطبيب للاطمئنان والفحص.>ورم شائع يتميز بمعدل تضاعف لخلايا الورم بطىء نسبيا وكلما تمَّ اكتشافُ سرطان القولون فى مراحله المبكرة، زادت فرصةُ شفاء المريض بإذن الله . فى أغلب الحالات، يبدأ سرطان القولون ككتلة صغيرة من الخلايا غير السرطانية تسمى لحميه (بوليب) وبعد فترة من الزمن قد تصل إلى خمس سنوات تتحول اللحمية إلى ورم سرطانى. فإن استطعنا عمل منظار قولونى لاكتشاف هذه الزوائد واستئصالها، ننجح فى منع تطورها ونعفى المريض مما لا يطيق. فإذا كنت فوق الخمسين عليك بالذهاب للطبيب للكشف المبكر لاسيما لو كنت ضمن المجموعة الأكثر خطورة وهم: من كان هناك تاريخهم الطبى يشير إلى نشوء لحميات فى القولون أو فى المستقيم أو تاريخ عائلى لإصابة سابقة أو أكثر بمرض سرطان القولون خاصة قبل سن الخمسين أو خلل وراثى كالمتلازمات الوراثية التى تنتقل فى العائلة من جيل إلى آخر أو اذا كنت مصابا بالتهاب القولون المتقرح المزمن.

3)ارتفاع الكوليسترول

>ارتفاع الكوليسترول فى ذاته ليس مرضا إكلينيكيا ولكنه مؤشر خطير للإصابة بكثير من الأمراض العضال فكل أعضاء الجسم يصلها الدم عبر الشرايين التى تضيق رويدا رويدا نتيجة ترسب الكوليسترول والدهون على جدرانها حتى تصاب بالانسداد فتعانى أعضاء الجسم الحيوية كالقلب والمخ والكلى من نقص تدفق الدم إليها حاملا الغذاء والأكسجين فتختنق الخلايا وتموت. فإذا كنت مدخنا أو تعانى من البدانة أو السكر أو الضغط أو هناك تاريخ مرضى للأزمات القلبية، وجب عليك إجراء تحليل الكوليستيرول والدهون فى الدم.