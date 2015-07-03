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عمليات مجلس الوزراء: استقرار أمنى على مستوى الجمهورية فى ذكرى عزل مرسى

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عمليات مجلس الوزراء: استقرار أمنى على مستوى الجمهورية فى ذكرى عزل مرسى عمليات مجلس الوزراء: استقرار أمنى على مستوى الجمهورية فى ذكرى عزل مرسى
أكدت غرفة عمليات مجلس الوزراء، أنه فى إطار المتابعة الأمنية اليوم الجمعة فى ذكرى عزل محمد مرسى، تبين استقرار الحالة الأمنية على مستوى الجمهورية، وعدم وجود أحداث مؤثرة.

وأوضحت فى بيان لها اليوم الجمعة أنه تم إطلاق أعيرة نارية من مجهولين على سيارة خدمة تابعة لقوات أمن المنيا أسفرت عن إصابة مجندين اثنين، تم نقلهما إلى مستشفيات (المنيا الجامعى- أسيوط الجامعى)، وخروج (4) مسيرة بعد صلاة الجمعة بأعداد تتراوح ما بين (40-50) فرد من مساجد القاهرة "الرحمن/المطرية" - الجيزة "عمر بن الخطاب / العمرانية" - الإسكندرية "الخصوص / العجمى" - الشرقية "السباعي / أبو كبير").
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