"الوزراء": الشبكة الكهربائية وحركة النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق مستقرة

أعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء أنه فى إطار المتابعة اليوم الجمعة فى ذكرى عزل محمد مرسى ، تم رصد عدم وجود أحداث نتج عنها خسائر بشرية نتيجة أحداث عنف أو تظاهرات على مستوى الجمهورية، فيما عدا حادثة المنيا الإرهابية التى نتج عنها إصابة مجندين وتم نقلهم للمستشفى .

وأضافت فى بيان لها اليوم الجمعة أنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء فإن الشبكة الكهربائية مستقرة ولا توجد أى أحداث بمحطات التوليد والمحولات ولا توجد أى بلاغات أو إخطارات بوقوع تعديات أو حوادث تخريبية بأبراج الضغط العالى بمختلف الجهود ولا توجد أى شكاوى من المشتركين أو شركات التوزيع بأى انقطاع للتغذية.

وأكدت أن هناك حالة انتظام فى حركة النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق وعلى الطرق ولا توجد أحداث مؤثرة.

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