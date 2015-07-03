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معهد البحوث الفلكية: رمضان 29 يوما وعيد الفطر الجمعة 17 يوليو

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معهد البحوث الفلكية: رمضان 29 يوما وعيد الفطر الجمعة 17 يوليو معهد البحوث الفلكية: رمضان 29 يوما وعيد الفطر الجمعة 17 يوليو
قال الدكتور أسامة على رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهر رمضان الجارى 29 يوما، حيث ستكون نهايته يوم الخميس الموافق 16 يوليو المقبل، وبالتالى ستكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك يوم الجمعة 17 يوليو.

وأضاف "رحومة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 24 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى ليوم الخميس 29 رمضان الموافق 16 يوليو.

وأشار رحومة إلى أن الهلال يبقى فى سماء مكة المكرمة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" لمدة 12 دقيقة، وفى سماء مدينة القاهرة لمدة 8 دقائق وفى باقى محافظات الجمهورية لمدة تتراوح بين "7 إلى 12 دقيقة" أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين "1 الى 24 دقيقة" ما عدا أنقرة بتركيا، حيث يغرب فيها مع غروب الشمس فى ذلك اليوم.

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مصر 365