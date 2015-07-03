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العثور على 24 جثة لإرهابيين وكميات أسلحة من آثار مواجهات الشيخ زويد

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العثور على 24 جثة لإرهابيين وكميات أسلحة من آثار مواجهات الشيخ زويد العثور على 24 جثة لإرهابيين وكميات أسلحة من آثار مواجهات الشيخ زويد
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن القوات الأمنية المختصة عثرت اليوم على جثث جديدة لقتلى من المسلحين إلى جانب أسلحة خلال عمليات التمشيط لمدينة الشيخ زويد، هى من آثار معركة أول أمس بين القوات والمسلحين من التكفيريين.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على رشاش مواز، 7 بنادق آلية، 3 قاذفات "ار.بى.جى”، 6 أحزمة ناسفة، 8 قنابل يدوية من طراز"اف-1"، وصاروخ مضاد للطائرات وجهاز اتصال ماركة موتورلات إلى جانب 24 جثة للتكفيريين"7 جثث كاملة و17 أشلاء".

وأضاف أنه تم تفجير 5 عبوات ناسفة عثر عليها داخل مدينة الشيخ زويد وهى من العبوات التى زرعها مسلحين لاستهداف القوات.


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