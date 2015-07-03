السكة الحديد: زيادة أسعار التذاكر تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء ووزير النقل

قال اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكك الحديدية، إن زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة جاء تنفيذا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتكليفات المهندس هانى ضاحى وزير النقل، وأنه لا زيادة فى أسعار القطارات العادية أو زيادة فى أسعار اشتراكات الطلبة.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه قام بجولة بمحطة مصر تفقد خلالها شبابيك ومكاتب حجز التذاكر، وخاصة شبابيك حجز تذاكر الوجه القبلى لمتابعة سير العمل فى حجز القطارات المتجهة إلى الوجه القبلى خلال إجازة عيد الفطر المبارك.