انتهاء اجتماعات لجنة سد النهضة والاتفاق على جولة جديدة فى الخرطوم

أنهت اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بالدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى اجتماعاتها بالقاهرة، والتى عقدت على مدار 3 أيام، حيث تم الاتفاق على استئناف المشاورات الفنية خلال الاجتماع القادم المقرر عقده بالعاصمة السودانية - الخرطوم بحضور وزراء المياه بالدول الثلاثة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان صحفى منذ قليل، أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع القادم المقرر عقده فى العاصمة السودانية الخرطوم، طبقًا لجدول أعمال الوزراء الثلاثة فى "مصر والسودان وأثيوبيا".

وأشارت وزارة الموارد المائية والرى، إلى أنه تم خلال الاجتماع عقد مشاورات مكثفة بشأن الأمور الفنية المتعلقة بإجراء الدراسات والتعاون بين المكتبين الفرنسى والهولندى، حيث شهدت الاجتماعات حضور ممثلى الشركتين وتقديم عروض توضيحية فى هذا الشأن.

وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، قد افتتح أعمال اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبى الاربعاء الماضى بحضور جميع أعضاء اللجنة لمناقشة العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى الخاص بتنفيذ الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، فيما يتعلق بتأثيرات سد النهضة على كل من مصر والسودان.

وزير الرى يفتتح اجتماعات لجنة سد النهضة بالقاهرة