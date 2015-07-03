والدة شهيد المنيا: "كلمنى قبل الحادث بيوم وقالى أنا جاى"

خيم الحزن على الأسرة الفقيرة التى فقدت أحد أفراد عائلتها على يد الإرهاب الأسود فى سيناء

منزل ماهر رجب عبد العظيم مجند القوات المسلحة الشهيد منزل بسيط مكون من طابق واحد مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بجريد النخيل.

>الأم متماسكة وتقول: "الحمد لله رب العالمين واحنا مع الرئيس ومش هانسيبه وبنقوله ولادنا فداء مصر يا ريس ومش هنبخل بالباقى وابنى كلمنى قبل ما يموت بيوم وقالى هانزل على العيد وعاوز اشوف بنت الحلال".

أما ابن عمه عبدالله فقال "آخر كلمة قالها لى أنه بيفكر يتزوج ويدور على بنت الحلال وهو كان طيب القلب ومصلى كل وقت بوقته وكانت علاقته طيبة بالجميع".



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