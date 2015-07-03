براءة اختراع لعضو "النور" بالقليوبية عن حاوية تفجير عبوات ناسفة عن بعد

سجل المهندس أحمد أبو الفتوح، عضو اللجنة الهندسية بحزب النور بمحافظة القليوبية، براءة اختراع له>باسم "حاوية للتفجير الآمن للعبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار"، وذلك بمكتب تسجيل براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى بالقاهرة.

وأكد أبو الفتوح أن الاختراع تم تقديمه كنموذج مبتكر لمحاكاة الواقع الذى تمر به البلاد من تفجيرات وزرع قنابل ناسفة تهدد أمن المواطنين.

وذكر أبو الفتوح أن الاختراع عبارة عن حاوية يمكن التحكم بها عن بعد، وتقوم باستيعاب العبوات الناسفة أو القنابل التى قطرها أقل من 70 سم، وبعد ذلك تبدأ الحاوية بتفكيكها، وفى حال فشل عملية التفكيك، وحدوث الانفجار تقوم الحاوية باستيعابها بداخلها، بحيث لا تضر أى شىء فى محيطها.

واستطرد المهندس أحمد أبو الفتوح، أن هذه الحاوية لديها القدرة على تحمل انفجار درجة حرارته 6000 درجة مئوية، وضغط 420 كيلو بار، أى 420 ألف ضغط جوى.

وأضاف "أبو الفتوح" أن الاختراع قادر على تحمل أشد أنواع المتفجرات مثل أنواع "C-4" الذى يولد ضغط 310 كيلو بار أى أن اختراعه يستوعب أكبر أنواع المتفجرات فى العالم.