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الأمم المتحدة تدين قتل قوات الاحتلال لفتى فلسطينى بالقدس

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الأمم المتحدة تدين قتل قوات الاحتلال لفتى فلسطينى بالقدس الأمم المتحدة تدين قتل قوات الاحتلال لفتى فلسطينى بالقدس
أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيقولاى ملادينوف، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلى لفتى فلسطينى يدعى محمد كسبة بالقرب من حاجز قلنديا ، اليوم الجمعة ، خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة.

وقال المبعوث الأممى - فى بيان وزعه مكتبه فى القدس - "إننى أدين إطلاق النار المميت اليوم من قبل القوات الإسرائيلية على فلسطينى يبلغ من العمر 17 عاما خلال حادث مزعوم للرشق بالحجارة".
>وأعرب ميلادينوف عن شعوره "بقلق متزايد إزاء استمرار الحوادث المميتة فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ضد الإسرائيليين والفلسطينيين"، داعيا إلى "وضع حد فورى للعنف".

وقال "يجب على جميع الأطراف ضبط النفس، والحفاظ على الهدوء وتقديم مرتكبى أعمال العنف فورًا إلى العدالة"، كما دعا إلى "العودة إلى مفاوضات تفضى إلى حل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وأضاف: "هذه الحوادث المأساوية، مرة أخرى، تبرز الحاجة للعودة إلى عملية سياسية مع هدف إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن"، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث تحدث فى وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط موجة شرسة من الإرهاب والتطرف.
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