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وزير عراقى: سجلنا أربعة ملايين انتهاكا ضد مدنيين عراقيين

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وزير عراقى: سجلنا أربعة ملايين انتهاكا ضد مدنيين عراقيين وزير عراقى: سجلنا أربعة ملايين انتهاكا ضد مدنيين عراقيين
أعلن وزير حقوق الانسان العراقى محمد مهدى البياتى اليوم الجمعة تسجيل 4 ملايين انتهاك قام بها عناصر تنظيم داعش ضد مدنيين عراقيين .

وقال البياتى خلال مؤتمر صحفى بكركوك إن" واقع حقوق الانسان مؤلم جدا فى العراق حيث تم تسجيل 4 ملايين انتهاك قام به تنظيم داعش الارهابى فى المناطق التى سيطر عليها".

وأضاف أن " وزارة حقوق الانسان مع المنظمات الدولية تراقب عن كثب هذه الانتهاكات التى تعدت كافة المواثيق والاعراف ومنها التجاوز على الحريات وتجنيد الاطفال وابتكار أنواع واشكال من القتل والدمار وكذلك نسف وتخريب دور العبادة ومحاربة وقتل وتهميش القوميات بمختلف أطيافها واستهداف الشعب العراقى بطريقة تآمريه لخلق فوضى فى العراق". وأفاد أنه" تم تسجيل فقدان 2980 شخصا من كافة القوميات منذ دخول داعش فى شهر يونيو عام 2014 وحتى الآن"
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