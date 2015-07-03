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انتحار تلميذ ابتدائى شنقا خوفا من تعرضه للعقاب بعد التشاجر مع آخر بسوهاج

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انتحار تلميذ ابتدائى شنقا خوفا من تعرضه للعقاب بعد التشاجر مع آخر بسوهاج انتحار تلميذ ابتدائى شنقا خوفا من تعرضه للعقاب بعد التشاجر مع آخر بسوهاج
أقدم تلميذ بالصف الخامس الابتدائى على الانتحار بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، بشنق نفسه باستخدام حبل قام بلفه حول رقبته معلقا بمنشر الغسيل، وذلك خوفا من تعرضه للعقاب لتشاجره مع أحد أطفال الجيران.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بقيام تلميذ بالانتحار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد محمد السيد مجلى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيبان أحمد الكاشف وأمير الحويج معاونا مباحث المركز بتلقى القسم بلاغا من "جمال م ج ح" 52 عاما موظف بمجلس مدينة طهطا، ويقيم بمدينة طهطا بقيام نجل شقيقه التلميذ "عبد الرحمن ج م ج" 12 عاما تلميذ بالصف الخامس الابتدائى، ويقيم شارع عرابى بمدينة طهطا بالأنتحار أعلى سطح مسكنه.

وتبين وجود جثة الطفل المذكور ملفوف بحبل حول رقبته ومعلقا بماسورة حديدية "منشر" أعلى سطح منزله.

وبسؤال والد المتوفـى "جابر م ج ح" 50 عاما موظف ويقيم بذات الناحية أيد مضمون ما سبق ورجح قيام نجله بالانتحار خشية محاسبته لتشاجره مع أحد أطفال الجيران، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1443 إدارى القسم لسنة 2015.

وبالعرض على النيابة العامة قررت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وسبب وكيفية حدوث الوفاة والأداة المستخدمة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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